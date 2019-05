Der Baukasten aus Flugzeug- und Omnibusteilen wird neu zusammengesetzt, der Vorplatz der Jahrhunderthalle von raumlaborberlin neu gestaltet. In diesem Jahr versammelt der Third Space mit kulinarischen Genüssen, gemeinsamem Kochen und heißen Debatten alle an einem Tisch und bringt die Thematik des gemeinschaftlichen Essens und Dialogs aufs Tablett. Zu einem vielfältigen Programm aus Performances, Konzerten, Lesungen, eingereichten Kurzfilmen und Partys gibt es mehrere Veranstaltungsformate, die durch den Magen gehen. Neben Treffpunkt, Baustelle und Bühne wird das Festivalzentrum der Ruhrtriennale in diesem Jahr zur Werkskantine und lädt ein zum Gespräch.

Programm im Third Space

Das vollständige Programm des Third Space wird in Kürze veröffentlicht, hier gibt es bereits einen Vorgeschmack.

Fr, 23. AUG

19.00 ERÖFFNUNG: THIRD SPACE

21.00 Dialog am Schneidebrett / „Dinner-Party“

23.30 Eröffnungsparty



Sa, 24. AUG

14.00 Tandoori-Club / Bauworkshop

21.00 Dialog am Schneidebrett / „Dinner-Party“



So, 25. AUG

14.00 Tandoori-Club / Bauworkshop

15.00 New Space / Sonntagslabor für Jung & Alt

18.00 Tango Argentino Tanzabend



Do, 29. AUG

14.00 Mit Essen spielt man nicht / Bauworkshop

18.00 Semiotics of Food / Diskurs



Fr, 30. AUG

14.00 Mit Essen spielt man nicht / Bauworkshop

23.00 Because the Night Belongs to Lovers / Party



Sa. 31. AUG

14.00 Mit Essen spielt man nicht / Bauworkshop



So, 01. SEPT

15.00 New Space / Sonntagslabor für Jung & Alt



Do, 05. SEPT

17.00 Festivalcampus Akademie: Dramaturgy of Other Spaces / Vortrag



Sa, 07. SEPT

14.00 Festivalcampus Akademie: Dramaturgy of Other Spaces / Panel

20.30 Dialog am Schneidebrett / „Dinner-Party“



So, 08. SEPT

15.00 New Space / Sonntagslabor für Jung & Alt



Do, 12. SEPT

18.00 Semiotics of Food / Diskurs



So, 15. SEPT

15.00 New Space / Sonntagslabor für Jung & Alt

19.00 Kurzfilmnacht



Do, 19. SEPT

18.00 Semiotics of Food / Diskurs



Fr, 20. SEPT

15.30 Writers Room

21.30 Cabin Crew Night / Performance



Sa, 21. SEPT

11.00 Writers Room

20.00 Dialog am Schneidebrett / „Dinner-Party“



So, 22. SEPT

11.00 Writers Room

15.00 New Space / Sonntagslabor für Jung & Alt

20.00 Finale Writers Room / Lesung



Do, 26. SEPT

18.00 Semiotics of Food / Diskurs



Sa, 28. SEPT